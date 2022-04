Jovana Djordjevic rivela il problema al seno che l'ha spinta a lasciare l'Isola dei Famosi

É durata poco l'esperienza di Jovana Djordjevic all'Isola dei Famosi. "Sono stata sfortunata, ero partita per vincere, ma sono stata costretta a tornare a Milano" ha detto una volta arrivata nello studio di Canale 5 nel corso della puntata di lunedì 18 aprile dove, però, non è riusicta a spiegare nel dettaglio quale sia stato il problema di salute che ha reso necessario il suo rientro in Italia. La modella ha così raccontato tutto su Instagram, spiegando di aver avuto un problema al seno che ha ritenuto opportuno non affrontare in Honduras.

Il problema di salute di Jovana Djordjevic

Dopo aver ringraziato coloro che l'hanno sostenuta durante quest'esperienza televisiva, Jovana Djordjevic è entrata nel dettaglio del problema di salute che l'ha costretta ad abbandonare il reality. "Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall'operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso)" ha raccontato nel lungo post Instagram: "Sono andata dal dottore perché ho volevo che si tirasse fuori. Quello che non mi aspettavo era il risposta del chirurgo locale che mi diceva che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l'antibiotico".

La modella ha quindi proseguito spiegando di non essere stata d'accordo con la soluzione proposta dai medici del posto, spaventata dal rischio di infezione. Aveva quindi proposto di restare comunque in gioco e di rimandare al suo rientro in Italia ogni intervento, ma a quel punto la decisione è stata inevitabile: "Non volevano alcun rischio e ho avuto una scelta: restare e fare l'operazione o lasciare il gioco. Ovviamente, ho scelto l'altra opzione. Appena arrivata a Milano sono andata direttamente dal chirurgo di mia fiducia che ha preso il filo in meno di 10 secondi senza tagli, medicine...".

Jovana allora era pronta per tornare subito in Honduras, ma non è stato possibile: "Quindi, questo è stato il motivo per cui sono andata via. Non mollo mai, la mia personalità non me lo permetterebbe. Io sono una che sempre va avanti! Sono andata per vincere, non per tornare, ma alcune cose sono più grandi di te" ha aggiunto, assicurando quanto per lei l'Isola sia stata una delle esperienze più difficili e belle che abbia mai affrontato, pronta a ripetere subito se possibile.