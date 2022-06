L'inaspettata scelta di Nick Luciani che fa infuriare Luxuria

Non è un bel momento all’Isola dei Famosi per Nick Luciani. Il cantante è sempre più isolato dal gruppo. In particolare si è incrinato il rapporto tra il cugino di campagna, Edoardo Tavassi e Nicholas Vaporidis con cui aveva stretto inizialmente un profondo legame d’amicizia. L’uomo è stato di recente accusato dai compagni di avventura di essere falso e stratega. “Per me si è fatto due conti. Tu vai a parlare dietro di noi”, accusa Edoardo. “Sei questo uomo qui a 52 anni. Fai come faceva Lory. Ti stai comprando le persone”, gli fa eco Vaporidis. Luciani, a suo dire, sarebbe solo limitato a dare dei consigli anche alla luce della sua passata esperienza: “Quando lo faccio lo dico da padre, senza malizia”. Una motivazione che tuttavia non convince appieno i naufraghi, sempre più distanti. I concorrenti hanno poi la possibilità di fronteggiarsi in un Faccia a faccia nella quale sono chiamati a rispondere alla provocazione: "Quello che non mi piace di te". I primi a parlarsi chiaro sono Nick Luciani ed Edoardo Tavassi, ma il loro confronto sfocia in una brutta discussione che coinvolge soprattutto il cantante e un altro naufrago: Nicolas Vaporidis. "Il fatto è che non evito te Edoardo, ma evito altre tue amicizie che non mi piacciono", dichiara Nick che chiarisce così il suo modo di isolarsi dal gruppo. Le dichiarazioni del cantante, però, non sono piaciute all'attore romano, che è saltato alle conclusioni. "Abbi il coraggio di dire le cose, sono io non sono gli altri", l'attore invita Luciani a parlare chiaro e a dire a tutti di avere un problema nei suoi confronti. La discussione è poi degenerata. "Io ce l'ho con te che rompi il ca**o", dichiara Nick. "Ecco che esci fuori, questo sei tu, non una persona pacata. Sei finto, fai uscire fuori il vero Nick invece di parlare e dire caz**e", è la replica di Nicolas, che dopo poco si allontana dal gruppo per evitare di continuare a discutere.

Vladimir non ci sta

Nonostante la maretta con gli ex amici durante la diretta, quando i naufraghi sono chiamati a scegliere chi non mandare in nomination per il titolo di finalista, inaspettatamente il cantante fa il nome di Luca Daffrè.Una scelta inaspettata a favore di Nicolas e Edoardo che va ad alimentare i sospetti di strategia. Il cantante de I Cugini di Campagna argomenta di aver fatto una scelta prediligendo chi è in gioco sin dall’inizio, ma per Luxuria si tratta di una scelta puramente strategica. “Mi piaci come naufrago, ma non c’è niente di male a dire che hai scelto di strategia” dice la Luxuria, ma anche questa volta il cantante nega