L’Isola dei famosi 2022 prorogata: ecco quando finirà

La 14esima puntata dell’Isola dei famosi inizia con una notizia clamorosa. La finale del reality show di canale show è stata posticipata. La sera in cui scopriremo il vincitore del reality non sarà più lunedì 23 maggio, bensì lunedì 27 giugno. Ilary Blasi annuncia in puntata la novità, che si traduce in cinque settimane di permanenza in più dei naufraghi in Honduras e rende questa edizione di diritto la più lunga nella storia del reality di Canale 5.

Una comunicazione che è stata accolta con entusiasmo e un pizzico di trepidazione dai naufraghi.

L’isola si estende dunque al periodo estivo e c’è chi la prende con ironia. E’ Edoardo Tavassi, che ha commentato diverto: “Almeno supererò la prova costume, magari arrivo anche sottopeso!”

Confermata l’indiscrezione lanciata TvBlog

La decisione di Canale 5 di allungare questa edizione dell’Isola era già stata anticipata, ma non confermata, ad aprile da TvBlog, a fronte dei buoni ascolti che sta riscontrando il programma e non solo.

“Grazie alle novità messe in campo e ad un cast che funziona e che viene rinfrescato strada facendo, l’Isola sta guadagnando consensi dentro e fuori Mediaset”, scriveva il popolare blog specializzato nello scovare dietro scena e novità dei programmi televisivi in onda, che anche questa volta mette a segno una vittoria

L’Isola dei famosi quindi segue la scia del Grande Fratello Vip guidato da Alfonso Signorini che ha beneficiato del prolungamento, attestandosi come l’edizione più lunga di sempre, ma soprattutto facendo incetta d’ascolti.

Come per il GF si è subito provveduto a rimpinguare il cast, infatti questa sera sbarcheranno in Honduras tre nuove concorrenti: Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. Come cambieranno gli equilibri tra i due gruppi sempre più divisi?