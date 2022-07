L'Isola dei famosi segreta: dalla depilazione alla sessualità, tutti i dietro le quinte del reality

Si è da poco conclusa la 16esima edizione dell’Isola dei Famosi. Un reality che anche questo anno è riuscito a coinvolgere ed appassionare il pubblico. I telespettatori al momento sono con il cuore infranto per la conclusione del programma, e forse la mancata vittoria di uno dei suoi beniamini. Ci pensano però gli ex naufraghi a mantenere vivo il ricordo del reality e il legame con il pubblico attraverso i social. Edoardo Tavassi in una diretta Instagram ha voluto svelare retroscena e dietro le quinte del reality. Dalla depilazione, al desiderio sessuale, il videomaker romano ha snocciolato gli argomenti più tabù che spesso sfuggono all’attenzione del pubblico.

Gli argomenti tabù

Uno degli argomenti più impellenti per le signore, dovendo stare costantemente in bikini, a favore di telecamera è la depilazione. Ma come facevano le naufraghe che abbiamo visto sempre glabre e perfette a combattere i peli superflui? Lo ha spiegato Tavassi: “Come facevano le ragazze con i peli? Ci stavano delle lamette per quello”, ha spiegato. Altro argomento al centro del reality l’amore, da Roger a Estefania, passando per lo stesso Edoardo e Mercedesz, sono state tante le coppie che hanno animato questa edizione del reality.

In molti a tal proposito si sono domandati se oltre alle tenerezze e le effusioni i piccioncini del programma siano riusciti a fare anche altro. Il 36enne spiega che la mancanza di cibo annienta ogni altro tipo di desiderio: “Un’altra cosa strana è che sull’Isola non c’hai il desiderio. Non pensi proprio a quello, ma zero, ve lo assicuro. Vedi una bella ragazza e pensi? C’andrei? E ti dici ‘no, non ci andrei, non mi frega una mazza’. Pensi anche che non funzioni più nulla, perché è tutto sopito”.

A proposito di cibo, anche la fame è del tutto reale sull’Isola. D’altra parte basta vedere quanto i naufraghi sono dimagriti. “Non si magna nulla tutto quello che devi fare è cercare di procacciarti del cibo. Nicolas ad esempio prendeva pesci piccoli e li doveva dividere con 10 persone. Ci mangi una puntina appena. Calcolate che io ho perso 23 kg”, ha spiegato Edoardo.

Insomma Tavassi ha voluto ribadire ai telespettatori che tutto ciò che vedono del programma è assolutamente reale. “Se è tutto programmato a L’Isola? No, è tutto vero, tutto ciò che avete visto è reale”, ha sottolineato il fratello di Guendalina. Per convalidare l’affermazione ha fatto riferimento alla punizione che lo ha visto legato per alcuni giorni ad Alessandro Iannoni: “Ad esempio quando eravamo legati stavamo davvero uniti da quell’elastico, ve lo assicuro. Io ho chiamato Alessandro ‘il compagno di pipì’. Lui la fa ogni ora è assurdo”.