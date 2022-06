La finale dell'Isola dei Famosi 2022, tutto quello che c'è da sapere: vincitore, finalisti, montepremi

E’ ufficialmente partito il countdown per la finalissima dell’Isola dei Famosi, che si svolgerà stasera lunedì 27 giugno. Si tratta dell’edizione più lunga di sempre del reality, targato Mediaset, con ben 99 giorni di permanenza dei naufraghi sulle spiagge dell’Honduras. Dopo tre mesi, 31concorrenti e 25 puntate condotte dalla padrona di casa Ilary Blasi, finalmente è tempo di sapere chi si aggiudicherà la vittoria.

I finalisti dell’Isola

A contendersi l’agognato titolo i sei finalisti: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger e Luca Vaporidis e la Di Pietro sono i veterani del programma, in gioco sin dal primo giorno, mentre i restanti naufraghi sono sbarcati successivamente a Cayo Cochinos. Nick Luciani e Mercedesz Henger sono i due naufraghi attualmente nomination, pertanto la puntata di stasera si aprirà con l’eliminazione di uno dei due concorrenti.

Chi sarà il vincitore?

Ma la domanda che tiene tutti col fiato sospeso è, chi sarà il vincitore? A rispondere anticipatamente come sempre provano i bookmaeker. Tutti i siti di scommesse sono concordi nell’indicare Nicolas Vaporidis come vincitore del reality. L’attore romano viene quotato 1.30. Subito dopo di lui c’è Carmen Di Pietro con 3.50, segue Marialaura De Vitis con 10.00. Agli ultimi posti Luca Daffrè: 10.00, Mercedesz Henger: 15.00 e Nick Luciani: 15.00. Vaporidis ha conquistato il favore del pubblico con il suo carattere pacato e mite, sebbene talvolta non siano mancati i battibecchi come con Lory Del Santo. In particolare ad essere piaciuto ai telespettatori è stata la sua amicizia fraterna con Edoardo Tavassi. Anche la soubrette lucana, veterana insieme a Nicolas, ha divertito con i siparietti e le attenzioni da mamma chioccia verso il figlio Alessandro. Insomma si delinea probabilmente una sfida finale tra due naufraghi che durante questi mesi di permanenza sull’Isola sono stati molto vicini ed affiatati.

Il montepremi

Ma esattamente cosa porterà a casa il vincitore, oltre all’incoronazione di beniamino dell’Isola? Un montepremi che ammonta a ben 100.000 euro. Il trionfatore tuttavia non intascherà l’intera somma, ma parte del denaro verrà devoluto, come di consueto, in beneficenza ad un’associazione che verrà scelta personalmente dal vincitore.