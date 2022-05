Isola dei Famosi: la gaffe in diretta di Ilary Blasi su Ilona Staller

Una gaffe in diretta durante l’Isola dei famosi ha mandato in tilt Ilary Blasi. La conduttrice stava chiudendo il televoto flash tra le donne di Playa Sgamada, Ilona, Lory e Licia. E, proprio durante gli ultimi 30 secondi di televoto durante i quali la padrona di casa stava ricapitolando il percorso di ciascun naufrago, ha commesso un simpatico errore.

La Blasi stava raccontando al pubblico l’Isola di Ilona, inciampando in una similarità tra due verbi. Ha recitato Ilary: “Ilona, la tua Isola è stata un percorso tortuoso come è stata la tua vita, forse per questo nulla ti scorreg...”. Ci ha pensato Nicola Savino a prendere in mano la situazione, mentre la Blasi è apparsa sconvolta. “Ilona, la tua Isola è stata un percorso tortuoso come è stata la tua vita, forse per questo nulla ti scoraggia e ti spaventa. Ilona sei un esempio”, ha detto Nicola.

La conduttrice non è riuscita a riprendersi dall’imbarazzo e sono stati Savino e Vladimir a ricapitolare il percorso delle altre due signore di Playa Sgamada, Lory e Licia.

Il pubblico ha incoraggiato Ilary con un applauso che ha ripreso in mano il timone del programma e ha dichiarato lo stop al televoto. E’ stata Lory la più votata, che ha potuto tornare così a Playa Renovada per abbracciare il suo Marco.

Il video