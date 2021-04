Isola: l'amore tra Vera Gemma e il fidanzato, lui le scrive una lettera d'amore

Questa sera l'amore ha invaso l'Isola dei Famosi rasserenando l'animo dell'eliminata della puntata Vera Gemma. Il fidanzato di Vera, Jeda, ha conquistato tutti con la sua dolcezza, pacatezza e per l'amore che dimostra nei confronti della naufraga. E' diventato l'idolo di Ilary Blasi e di molti telespettatori e telespettatrici.

Questa sera Jeda ha voluto fare un regalo alla sua amata: le ha scritto una lettera d'amore nella quale ha voluto ribadire che l'età è solo un numero.

Ciao amore. Sei arrivata alla fine di questo incredibile percorso e hai dimostrato quanto vali come donna, che non sei solo la figlia di Giuliano Gemma ma sei molto di più. Sei una donna affascinante, hai personalità da vendere, sei una leonessa e lo sarai per sempre. Donne come te in questo mondo sono davvero rare e io sono fortunato ad aver trovato una compagna come te. Le persone in questo mondo dall'esterno sono sempre pronte a giudicare. Vedono un ragazzo più giovane che sta con una più grande e subito si fanno strane idee. L'età non conta quando il cuore comanda. Io e te sappiamo quello che abbiamo passato insieme e gli altri non potranno mai capire perché noi non siamo gli altri. Non vedo l'ora di abbracciarti. Sono fiero di quello che sei e quello che hai fatto e tu si sempre fiera di quello che hai fatto. Vera di nome e di fatto. I love you, Vera.