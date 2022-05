Addi su Playa Sgamadissima: Licia e Blind abbandonano definitivamente l'Isola dei Famosi

Una serata di adii all’Isola dei Famosi. Anche i naufraghi veterani su Playa Sgamadissima, Licia e Blind, sono chiamati a pronunciarsi sulle loro sorti. Licia dapprima sceglie di abbandonare il reality, una decisione confermata anche nel corso della diretta. “Questa è la mia finale. Sono contenta di aver onorato il mio contratto. Nella clip di presentazione avevo detto di voler arrivare alla finale e questa è la mia finale. Sapendo che il contratto scadeva oggi ho preso altri impegni lavorativi e devo rientrare in Italia”, spiega l’attrice adducendo motivazioni di carattere lavorativo dietro la sua scelta. Anche Blind esprime la volontà di lasciare il gioco, e durante la diretta non ambia idea: “Prima di entrare anche io avevo l’obiettivo di arrivare in Italia. Ho problemi personali importanti da risolvere. Sono fiero del mio percorso e di far vedere che l’amore esiste. Non vedo l’ora di andare a fare i miei concerti”, asserisce il rapper perugino.