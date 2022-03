Isola dei Famosi, scoppia la prima lite: Floriana Secondi e Antonio Zequila allo scontro

(Lo scontro tra Antonio e Floriana)

Primo scontro all'Isola dei Famosi 2022: a pochi giorni dall'inizio del reality inaugurato luendì 21 marzo con la diretta su Canale 5 ecco che su Playa Palapa è andata in scena una discussione tra Floriana Secondi e Antonio Zequila, costretti a vivere legati 24 ore su 24 con una corda di un metro e mezzo. Motivo della lite la richiesta dell'ex attore di fare un bagno nelle acque cristalline di Cayo Cocino e il rifiuto della compagna: "E' da stamattina che siamo in acqua" - ha detto Floriana spiegando di avere problemi alla schiena - "Adesso dobbiamo anche andare a fare le surfate legati con la corda? Slegati e pagherai le conseguenze".

Pronta la reazione di Zequila: "Stai per un attimo zitta. A te non piace che io vada a nuotare e a me non piace che parli sempre, ok? Parla un po' di meno… non accetto le persone aggressive perché io sono una persona molto tranquilla" ha sentenzianto, provocando la reazione di Floriana che ha ribadito le sue ragioni anche in un secondo momento, quando la pace sembrava essere tornata con la promessa che presto avrebbe acconsentito a concedergli il tanto desiderato bagno.

"Mi tiene il muso perché non voglio fare il bagno, mi fa male la schiena. Ho avuto un incidente bruttissimo " ha detto ai compagni Floriana, esplosa ancora contro Zequila quando si mostrato contrariato da un'unione forzata che sta rendendo difficoltoso l'inserimento nelle dinamiche del reality.

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi

Sicuramente anche del rapporto tra Floriana e Antonio si farà accenno nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi in onda stasera, 24 marzo. Dopo la prima tranche di concorrenti presentati nel kick off, adesso nel corso della serata sbarcheranno sull’Isola altri tre naufraghi. SI tratta del cantante Blind, della influencer Patrizia Bonetti (e concorrente del Grande Fratello Vip, spesso associata a Fabrizio Corona) e della showgirl Roberta Morise. Ma non tutti entreranno ufficialmente in gara.