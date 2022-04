"Chiamate la produzione": la furia del fratello di Guendalina Tavassi all'Isola

(Guendalina e Edoardo: la lite integrale)

Lite tra Guendalina ed Edoardo Tavassi sull'Isola dei Famosi. A far scontrare i due sono state le critiche rivolte dall'influencer al fratello e ai suoi comportamenti tesi più all'ozio che alla cooperazione. Al rimprovero si è anche aggiunta l'osservazione sull'attenzione di Edoardo per le donne che sarebbero l'unico motivo per cui si darebbe da fare.

Le parole di Guendalina hanno mandato su tutte le furie Edoardo che ha anche minacciato di voler abbandonare il reality. " Voglio tornare adesso a Roma. Chiamate la produzione. Guendalina, a me non mi va di sentire stronz*te. Io sento stron…te e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo" ha esclamato lui. Offesa Guendalina con cui, tuttavia, lo stesso Edoardo ha ammesso di avere un rapporto molto conflittuale sì, ma poi sempre teso alla pace.

Dal canto suo, la concorrente ha dichiarato che l'Isola è un'esperienza che proseguirebbe solo in coppia del fratello, motivo per cui se se ne andasse lui, anche lei rinuncerebbe alla permanenza. "Io la penso così: se ci separano e a te ti mandano su un'altra isola o vieni eliminato, io non riuscirei a rimanere qui, senza sapere dove sei. Siccome abbiamo iniziato insieme non mi separerei mai da te: se me lo propongono, non continuo, me ne vado".

"Lei ha fatto il Grande Fratello, L'Isola, ha fatto le cose sue, io sto facendo la mia esperienza, e la sto facendo in coppia con lei, ma perché devo essere vincolato alla sua idea che senza di me lei non continua? No, non sono d'accordo", lo sfogo di Edoardo. Alla fine però i due hanno fatto pace, con il pianto liberatorio di lei e un abbraccio che ha cancellato (forse) la lite.