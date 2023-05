Isola dei Famosi, scoppia la lite tra Helena Prestes e Fiore Argento: il video

Ancora una lite all'Isola dei Famosi tra Fiore Argento ed Helena Prestes che con il passare dei giorni stanno dimostrando di non nutrire grande simpatia l'una verso l'altra. A scatenare la discussione è stata la figlia del regista Dario che ha incolpato la modella brasiliana di essere poco altruista alla luce di un comportamento ritenuto poco rispettoso. Helena, infatti, ha pescato due ricci e, piuttosto che condividerli col gruppo, ha voluto tenerli per sé. Questa, almeno, l'accusa, dal momento che la modella ha spiegato di aver offerto ciò che aveva pescato senza trovare risposta da parte dei compagni. Ma: "È proprio l’atteggiamento secondo me che non è carino" ha tuonato Fiore: "Non voglio il tuo riccio, non mi interessa! È il modo di fare che non mi sembra carino quando si sta in un gruppo, di pescarsi le cose e tenersele per se e non condividerle col gruppo".

I toni si sono fatti sempre più accesi, con Helena che ha dato a Fiore della "ridicola" e puntato il dito contro un atteggiamento ritenuto infantile. Le due naufraghe sono arrivate al punto di non volersi più rivolgere parola l'una con l'altra. Stasera ci sarà una nuova puntata dell'Isola dei Famosi in diretta su Canale 5: se il caso della lite tra le entrerà nelle discussioni della serata e magari troverà una soluzione è tutto da vedere.

(Un nuovo battibecco tra Fiore Argento ed Helena Prestes, il video)