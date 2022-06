Lory Del Santo furiosa contro Luxuria: "Racconterò la vera realtà dell’Isola"

Ormai lo sappiamo, tra Vladimir Luxuria e Lory Del Santo non scorre buon sangue. La regista non si è certo distinta in questa edizione dell’Isola dei Famosi, contro di lei anche gli opinionisti del reality, Luxuria e Savino. Un mancato sostegno che ha indispettito la Del Santo, che durante il suo epic fail non ha mancato di ripostare commenti poco lusinghieri verso la donna: “Indegno programma! Indegno per una conduzione di basso livello, per un ‘opinionista’ non pervenuto come Savino, per un signor Vladimir Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una grande professionista come te!” Le due una volta che la Del Santo è uscita dal reality hanno avuto modo di confrontarsi: “Voglio solo dirti una cosa…Io ti ho sempre ammirato per me sei una delle opinioniste che ci sono in Italia. Sei sveglia, furba, intelligenti. Però devo dire che alcune cose hai detto su di me non corrispondo al vero, ci hai messo una malizia sospettoso. A parte tutto sappi che io sono coperta d’olio, sono forte e ti perdono”, ha detto la regista piccata. Vladimir non ha mancato di ribattere, mettendo l’ex vincitrice del reality al suo posto: “Io non ho nulla da cui essere perdonata e se voglio l’assoluzione vado da qualcun altro. Quante volte tu hai fatto l’opinionista e dato giudizi pungenti?”

Lory rincara la dose

Tra le due non sembra essere tornato il sereno, visto che la Del Santo ha approfittato di un’intervista a Novella 2000 per scagliarsi nuovamente contro l’ex politica: “Guardi, Luxuria non ha avuto neanche l’accortezza di basarsi su cose dette o successe per denigrarmi. L’ha fatto andando sul piano personale e ha sbagliato. Gli opinionisti dovrebbero essere più obiettivi e non di parte. Se io e lei chiariremo? Più che chiarire, snocciolerò ogni giorno qualcosa per informare il pubblico della vera realtà dell’Isola. Vedrete. Sapevo che non avrei vinto. Anche perché dallo studio sono stata screditata. Mi ha sorpreso il fatto di essere riuscita a parlare in diretta con Ilona Staller che mi attaccava inventandosi qualsiasi cosa. Da lì ho capito l’antifona: inutile lottare per riemergere quando ormai ti hanno messo un blocco di cemento al collo”, ha detto Lory alla testata.

Anche Cucolo contro Luxuria

Contro Luxuria anche Marco Cucolo, fidanzato della regista, che, siglata la pace con la compagna, ha bacchettato l’opinionista: “Lei ha detto che sono un burattino della mia compagna? No io decido con la mia testa sempre. Sarò buono, ma non scemo questo è certo. Nessuno mi plagia o mi manovra fidatevi. Queste sono delle accuse assurde che non stanno né in cielo né in terr. Prima hanno attaccato Lory e poi si sono accaniti contro di me perché siamo tornati insieme. Non comprendo davvero perché c’è questo accanimento. – ha dichiarato Marco a Fan Page – Che pensino quello che vogliono, ma il nostro è un amore che va avanti da 10 anni. Le critiche stanno zero davanti a questo”.