Lory Del Santo: "Isola dei Famosi programma indegno". La resa dei conti in diretta

La 23esima puntata dell’Isola dei Famosi era attesissima. Non solo perché siamo ad un passo della finalissima, che si terrà il 27 giugno, ma anche perché ci si aspettava una resa dei conti.I telespettatori del reality erano in trepidante attesa di scoprire la reazione della produzione del programma al famigerato post Instagram Lory Del Santo, che tanto ha divertito negli ultimi giorni. La regista, reduce da un’eliminazione, ha pubblicato sui social un post che ha corredato di commenti autocelebrativi scritti di suo pugno. Lory, poco pratica dei social, ha in realtà postato dei messaggi privati ricevuti in direct, commettendo però un clamoroso epic fail. Al di là della gaffe ciò che ha colpito i telespettatori sono le parole poco lusinghiere rivolte ai padroni di casa del reality, condivise della Del Santo: “Indegno programma! Indegno per una conduzione di basso livello, per un ‘opinionista’ non pervenuto come Savino, per un signor Vladimir Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una grande professionista come te!”. I fan dell’Isola attendevano impazienti la reazione della padrona di casa e dei due opinionisti del reality che non è tardata ad arrivare.

Lo scontro

Lory appena scende la scalinata dello studio va dritta da Vladimir puntando il dito contro l’opinionista. La donna chiede il perché del gesto e la regista tenta di mettere le cose in chiaro: “Voglio solo dirti una cosa…Io ti ho sempre ammirato per me sei una delle opinioniste che ci sono in Italia. Sei sveglia, furba, intelligenti. Però devo dire che alcune cose hai detto su di me non corrispondo al vero, ci hai messo una malizia sospettoso. A parte tutto sappi che io sono coperta d’olio, sono forte e ti perdono”, asserisce Lory. Ma Vladimir non ci sta, e col benestare del pubblico mette la regista al suo posto:“Io non ho nulla da cui essere perdonata e se voglio l’assoluzione vado da qualcun altro. Quante volte tu hai fatto l’opinionista e dato giudizi pungenti?”