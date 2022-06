Lory e Marco: pace fatta

Lory nel momento più importante sull’Isola dei Famosi non si è sentita difesa dal fidanzato Marco Cucolo. Un mancato sostegno che ha incrinato i rapporti tra i due, uniti da nove anni. La showgirl ha minacciato il fidanzato di non poterla più vedere, se non in foto e di non poter fare ritorno nella casa in cui convivono. Un ulteriore confronto a distanza non è servito a placare l’ira della Del Santo. Cucolo ha finalmente fatto ritorno in Italia e può confrontarsi con la fidanzata, e quale miglior momento se non durante la diretta del programma? Marco entra in studio con un fascio di rose rosse per farsi perdonare dalla sua Lory.



Rose per la pace

lI 30enne appare deciso e fa subito ammenda dei suoi errori :“So che sai difenderti, l’unica cosa che ho mancato di dire è che sei una donna sincera, leale e mi spiace che questa cosa non è arrivata. Di questo ti chiedo scusa, spero di aver sbagliato. Mi farebbe piacere tornare con te”, asserisce Marco. “Ti conosco so che sei buonissimo e ti voglio bene. L’amore fa fare grandi passi, ma quando una persona rimane sola può diventare più fragile e allora è meglio essere in due”, asserisce Lory, che pronunciando queste parole accoglie Marco in un abbraccio. Una frase e un gesto che sembrano mettere la parola fine sui dissidi della coppia e permettono ai due di continuare il percorso insieme.