Edoardo e Guendalina Tavassi: spunta il figlio segreto di papà Luciano

Diciamocelo, i fratelli Tavassi sono stati i veri mattatori di questa edizione dell’Isola dei Famosi. I due romani hanno tenuto banco con le loro emozionanti e complesse vicende famigliari. Guenda ed Edo sono stati costretti a separarsi in seguito al divorzio dei genitori, l’influencer è stata affidata alle cure del papà, mentre il videomaker ha scelto di seguire la madre. I rapporti tra i fratelli e i genitori sono poi ripresi, in particolare Guendalina si è riavvicinata alla mamma dopo aver scoperto di aspettare, a soli 17 anni, il primo figlio. I Tavassi oggi sono una grande e affiatata famiglia allargata. Il papà Luciano ha infatti una nuova compagna e degli altri figli, come i telespettatori hanno appreso durante una puntata del reality. Ma non ci sono solo i piccoli di casa, a far parte della famiglia Tavassi c’è anche Niccolò Pietroluongo, il fratello “segreto” di Edo e Guenda. L’esistenza di Niccolò è emersa nel 2011, durante la partecipazione della Tavassi al Grande Fratello, come ricorda il sito di gossip Biccy. Solo dopo l’esperienza del reality Niccolò, Edoardo e Guendalina hanno potuto conoscersi ed incontrarsi.

Le parole di Niccolò

All’epoca il ragazzo, oggi 31 anni, si raccontò al settimanale Visto: “Sono il figlio di Luciano Tavassi, papà di Guendalina. Ho sempre saputo di avere altri fratelli da qualche parte ma non ci siamo mai incontrati”, continua Niccolò, laureato in fashion design, attualmente impiegato come graphic e web designer: “Tre anni fa, c’è stato il primo approccio. Sono stato contattato via Facebook da Emanuela Fuin, mamma di Guenda, che mi ha raccontato tutto. Sempre attraverso il social network, ho cominciato a parlare con Guendalina ed Edoardo ma non abbiamo mai avuto occasione di vederci. Per questo, devo dire grazie al Grande Fratello. Dopo l’ingresso di Guenda in Casa, ho cominciato a seguirla e ho visto che eravamo molto simili. Quando è uscita dal Gf, mi ha cercato e i nostri rapporti si sono intensificati”. Niccolò, di mamma brasiliana, ma residente a Napoli, raccontò al settimanale di gossip il primo incontro con i fratelli: “Siamo riusciti a vederci da vicino solo a Novembre dello scorso anno quando mi è venuta a trovare. Mi ha regalato un’emozione stupenda. Per la prima volta, conoscevo mia sorella”. Il ragazzo, giocatore professionista di baseball non ha però rapporti con il padre Luciano: “ Luciano? Di lui non m’interessa nulla anche perché oggi c’è un’altra persona che considero come il mio vero padre. E’ l’uomo che ha sposato mia madre, mi ha dato il suo cognome e mi ha regalato la possibilità di diventare la persona che sono oggi, di fare quello che faccio, università compresa. Il papà di Guenda per me è un padre biologico, niente di più”.