Luxuria contro Lory Del Santo: “Non si può gioire se una persona è in infermieria"

Lory Del Santo appare sempre più isolata dal gruppo. I compagni l’hanno infatti sempre mandata in nomination poiché non apprezzano il suo atteggiamento. Tra tutti è soprattutto Nicolas Vaporidis a non tollerare la regista, e l’astio tra i due è sempre più forte. Durante la 18esima puntata i due hanno un ulteriore occasione di confronto. “Lui è sempre stato il mio preferito, ma ultimamente mi attacca inutilmente”, asserisce la Del Santo, la quale, infastidita dai numerosi attacchi ricevuti, non sopporta più la presenza di Nicolas sulla spiaggia arrivando a gioire della sua assenza durante la permanenza dell’attore in infermeria a seguito di un infortunio. Vaporidis interviene prontamente a ribadire il suo punto di vista e spiega che, avendo compreso le tattiche utilizzate dalla Naufraga, non riesce proprio a sopportarla: “La reputo una persona artefatta e finta. Parla all’orecchio delle persone, è autocelebrativa, parla all’orecchio delle persone, non fa parlare” e rivolgendosi alla diretta interessata afferma “Non mi piaci come persona, non mi piace quello che fai. Il tuo atteggiamento è finto e tu sei autocelebrativa. Ogni cosa che fa non fa che sottolinearla ed è alla continua ricerca di attenzioni”.

Il parere di Vladimir Luxuria

Nell’acceso confronto interviene l’opinionista Vladimir Luxuria che non manca di dire la sua sui dissapori tra i naufraghi: “Non entro nel merito delle dinamiche ma non si può gioire dell’assenza di una persona perché è andata in infermiera. Lory questo non te lo perdono”.