Isola, malore per Paolo Noise: viene portato via

L'Isola dei Famosi comincia a mietere vittime. Sono passate poche settimane da quando la trasmissione è partita, eppure più concorrenti stanno già accusando malori, causati dalle condizioni di stenti a cui il reality show sottopone. Tra gli ultimi caduti c'è Paolo Noise, in gara col collega Marco Mazzoli, che avrebbe avuto un mancamento nelle scorse ore, tanto da essere stato costretto ad abbandonare la spiaggia, almeno per il momento.

A lanciare l'indiscrezione del malore di Noise sono stati alcuni colleghi dello Zoo di 105, trasmissione di cui Paolo è volto storico proprio insieme a Mazzoli. In particolare, nel gruppo Telegram dedicato allo show radio, hanno cominciato a circolare notizie di problemi di salute per il 49enne. A stretto giro a fare chiarezza è stato Fabio Alesi, altro collega: Noise avrebbe vissuto un momento di debolezza dovuto alla fame e alla stanchezza, tanto da essere portato via dai medici.

"Non preoccupatevi - ha rassicurato Alesi - Paolo ha avuto un piccolo malore, che ci sta dopo questi giorni in cui crepa di fame e viene mangiato dai paguri. Non è niente di grave, è semplicemente un malore dovuto alla fatica". E ancora: "Stiamo aspettando che arrivi la pillola quotidiana di Marco per sapere esattamente come sta Paolo, cosa gli è successo e quando rientrerà, come vanno le cose". Solo nella puntata di oggi sapremo come sono andate effettivamente le cose.

Chi è Paolo Noise

Milano, classe 1974, Paolo Noise è voce riconoscibile e irriverente del radiofonico "Zoo di 105". Alle spalle un curriculum ricco e variegato: dai lavori discografici alla televisione, dall'imprenditoria fino alla partecipazione come concorrente al reality di Canale 5 "L'isola dei famosi", in partenza il 17 aprile 2023.