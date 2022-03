Maltempo sull'Isola dei Famosi: "Naufraghi portati al sicuro, situazione brutta"

Quella che doveva essere una passeggera pioggia caraibica - come è di solito - si è trasformata in una situazione metereologica ben più complessa in Honduras. Lo staff dell'Isola dei Famosi è alle prese con il maltempo, ma sono soprattutto gli atolli che ospitano i naufraghi a versare nelle condizioni peggiori.

Alvin fa sapere su Instagram quanto sta accadendo in queste ore: "La situazione qua in Honduras è di tempo brutto. Piove. A Cayo, dove c'è l'atollo di Cayo Cochinos, dove ci sono tutte le spiagge, la situazione è ancora peggio - spiega in un video pubblicato tra le storie - Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza e stanno bene. Ora attendiamo che migliori il tempo". Poi, in un'altra storia, aggiunge: "La vita ai Caraibi quando piove è più complessa".

Non è la prima volta che capita una cosa del genere. Anche nelle passate edizioni, più volte, il maltempo si è abbattuto sull'Isola dei Famosi, costringendo la macchina organizzativa del reality a portare i concorrenti sulla terraferma finché la situazione non fosse migliorata. Un break dalle insidie e dalle scomodità dell'isola che i naufraghi potrebbero facilmente apprezzare.

