Isola: chi è Manuela Ferrera dal lavoro come Meteorina ai flirt con Ronaldo e Higuain

Manuela Ferrera è una nuova naufraga dell'Isola dei Famosi 2021, la sua presentazione per la partecipazione al programma ha fatto molto ridere per una dichiarazione colorita

Manuela Ferrera è una nuova naufraga, sbarcata all'Isola dei Famosi venerdì scorso avrà modo di farsi conoscere dai telespettatori.

Isola dei Famosi: chi è Manuela Ferrera

Manuela Ferrera ha 36 anni, è nata a Brescia il 5 maggio 1984, ha una sorella gemella di nome Marianna con la quale è apparsa in tv con il ruolo di Meteorina. Ha studiato biologia ed è un'analista biologa, ma la sua passione per il mondo dei riflettori l'ha portata a intraprendere la carriera televisiva e anche la modella, in particolare di un noto brand di intimo. Spesso sui social e sui giornali di gossip si è parlato dei suoi ritocchi, ma Manuela ha sempre affermato di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica. Su Instagram ha più di 80mila follower e non ha paura di mostrare il suo corpo, anzi, sono molte le pose calde. Dal suo profilo social si evince che ami cantare: ha pubblicato alcuni video in una sala di registrazione.

Nota anche per i flirt, più o meno confermati, con Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, adesso dovrebbe essere fidanzata con un calciatore di Serie A anche se non è dato sapere chi.

Nel suo video di presentazione Ferrera è apparsa molto agguerrita, così tanto da affermare di essere pronta ad aprire i cocchi con le natiche.

Isola dei famosi: la carriera di Manuela Ferrara

Modella e showgirl ha lavorato i tv come Meteorina del Tg4, ha posato per un calendario senza veli nel 2019 e dallo stesso anno ha iniziato a frequentare il salotto di Barbara D'Urso, è stata anche ospite di Tiki Taka su Canale1.