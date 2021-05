Isola, Manuela Ferrera confessa: "Ho respinto Diamante e lui mi ha nominata. Ora Higuain mi scrive"

Manuela Ferrera è stata eliminata dall'Isola dei Famosi il 30 aprile, a mandarla in nomination anche Matteo Diamante che secondo quanto affermato dalla stessa Ferrera sarebbe rimasto scottato dal suo due di picche.

Isola, il rifiuto di Ferrera e la ripicca di Diamante

Ferrera non ha digerito l'eliminazione e così in un'intervista a Casa Chi, si è tolta un po' di sabbia dalle scarpe. Manuela sostiene che il bel naufrago avrebbe deciso di nominarla, e quindi di coalizzarsi con il resto del gruppo, poichè lei aveva rifiutato le sue avances ancora prima di approdare sull'Isola, nel periodo della quarantena obbligatoria: "Io sono entrata dopo, appena sono arrivata ho combinato più caos che tanti che stavano lì da 40 giorni. Alcune donne si sono mostrate simpatiche, come Miryea Stabile. Rosaria ed Emanuela dall’inizio mi hanno fatto la guerra. Anche Matteo. Loro due erano le ancelle di Matteo, anche se lui in quarantena ci ha provato. Io non ho ceduto alle sue lusinghe e me l’ha fatta pagare".

Ferrera però sull'Isola ha scambiato qualche bacio con Awed, che va detto ci ha provato un po' con tutte, e spiega che il loro interesse era nato - anche in questo caso - prima dell'Isola: "Io e Awed avevamo cominciato questa frequentazione epistolare che non si è concretizzata per volontà di entrambi. Anche perché in quel periodo ero fidanzata con un ex della Yespica, si chiama Enrico Romeo. Awed era pelle e ossa e ho preferito lasciar perdere. Ho detto ‘Spacchiamo i cocchi a Milano e vediamo’”. La vita sentimentale della soubrette è un gran caos e in tutto ciò anche Gonzalo Higuain, suo ex flirt, sarebbe tornato alla carica: "Dopo l’Isola gli spasimanti sono aumentati, anche ex di ex. Un nome è Gonzalo Higuain che si è fatto risentire. Attualmente sono single e sono aperta a delle conoscenze. Uno mi corteggiava prima che si fidanzasse con una certa Zoe: è Theo Hernandez” i due, Zoe e Theo, stando alle ultime notizie dovrebbero essersi lasciati, chi lo sa... E conclude strizzando l’occhio ad Alfonso Signorini: “Io al GF Vip? Ma magari! Se mi mettete due o tre nerd e quattro bonazzi, chiudetemi anche tre anni”.