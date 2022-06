Perché Marco Cucolo ha lasciato l'Isola dei Famosi: svelato il motivo del ritiro

Perché Marco Cucolo ha lasciato l'Isola dei Famosi? In modo generico è stata la stessa produzione del reality a comunicarlo ieri con la nota che faceva riferimento a motivi medici. Ma nelle ore successiva all'uscita di scena, Estefania Bernal ha aggiunto ulteriori dettagli sulle cause del ritiro del modello compagno di Lory del Santo che da qualche giorno accusava forti dolori al fegato.

"Stava male di fegato… Sì anche allo stomaco, non è stato bene per giorni…" ha raccontato con dispiacere la concorrente durante l'ultima puntata dell’extended edition andata in onda su Mediaset Extra. Dispiaciuto per il ritiro di Cucolo anche Gennaro Auletto che in lui aveva trovato un compagno su cui contare: "Di notte mi diceva che non stava bene e io l'ho aiutato…Si lamentava molto e aveva dei dolori, gli sono stato accanto" ha confidato nel confessionale. La puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda lunedì: certamente Ilary Blasi saprà dare al pubblico tutti gli aggiornamenti del caso sulle condizioni di salute di Marco Cucolo.

Chi è Marco Cucolo

Marco Cucolo è nato a Napoli il 13 gennaio del 1992. Fin da giovanissimo ha lavorato come modello per diversi brand, ma la popolarità è arrivata grazie alla relazione con Lory Del Santo, con lui nell'esperienza dell'Isola dei Famosi. Trentatre anni di differenza (30 lui, 63 lei), la loro storia ha fatto il giro di copertine e salotti televisivi, regalando a lui una certa notorietà che lo ha portato diverse volte a vestire i panni dell'opinionista nei programmi di Barbara d'Urso. Nel 2016 ha partecipato a Pechino Express, sempre insieme alla showgirl, ed è stato regista e attore nella web serie The Lady.