Marco Melandri, le confessioni sulla moglie e poi sull'amante: "Le ho fatto molto male"

(Sopra il racconto di Marco Melandri sul tradimento)

Marco Melandri, prima di partire per l'Honduras aveva deciso di condividere pubblicamente la difficoltà che hanno dovuto superare lui e la moglie. Il campione di Moto Gp, aveva rivelato di aver lasciato la moglie per un'altra donna, ma poi di essere ritornato sui suoi passi per amore e per la famiglia.

Sua moglie, Manuela Raffaetà, gli è stata vicina, anche se erano separati e lui stava con un'altra donna, ma poi l'amore, soprattutto per la figlia, lo ha riportato sulla strada della famiglia. Manuela e Marco si sono sposati nel 2005 e nel 2014 hanno avuto la loro bambina Martina.

Durante la puntata di ieri sera dell'Isola de Famosi Melandri è tornato a parlare di quel periodo: "Non è un segreto, con mia moglie le cose non andavano e abbiamo deciso di separarci per un anno anche per il bene della bambina. Nel mentre ho avuto una storia con un'altra ragazza. Ad un certo punto la bambina non era più brillante e lì ho capito che qualcosa non andava". Il campione ha quindi è tornato ad avvicinarsi alla moglie: "Abbiamo ricominciato a vederci, lei è stata una forza della natura, quando ho preso un'altra strada ha saputo incassare il colpo".

Poi Marco ricorda anche l'altra compagna: "La vita è imprevedibile, quest'estate facevo altri progetti con un'altra persona alla quale ho fatto molto male. Ho conosciuto una nuova Manuela e ho capito che il mio posto era quello".