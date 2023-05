Isola dei Famosi, un altro concorrente abbandona: cos'è successo nella notte

Marco Predolin ha deciso di abbandonare l'Isola dei Famosi. Dopo Claudia Motta, che è stata costretta a ritirarsi dopo essere finita in infermeria, Ilary Blasi ha dovuto comunicare anche la decisione di Predolin: "Purtroppo dobbiamo annunciare che ha dovuto abbandonare l’isola di Sant’Elena per problemi di salute, ci dispiace molto. Nathaly sei sola, tu, il mare e la spiaggia".

L'insofferenza di Predolin era già nota tra i naufraghi in quanto già in più di un'occasione si era lamentato, ma sui social ha specificato che non sarebbe stata una sua decisione: " "Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione, ma della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata".

Predolin e le parole contro il reality

"Io sono qui senza cibo e lo spirito dell’isola cosa mi manda? Un diario! E io cosa dovrei farci? Come se uno va alla stazione centrale di Milano - si era lamentato alcuni giorni fa -, va da un barbone e gli regala un diario, questo te lo tira in testa. Le priorità qui sono altre. Sarà anche un reality, ma qui si parla di sopravvivenza. Mangiare è la priorità".

La mancanza di cibo era iniziata ad essere molto pesante da sopportare: "Magari mandami un materassino, un cesto di frutta e verdura che ho vinto nella gara di lunedì. No, un diario! E io mi metto a fare Le mie Prigioni di Silvio Pellico. Mi manca tutto qui, invece mi fate scrivere un diario. Caro diario oggi ho le scatole girate perché non ho nulla. Che pensieri possono uscire ad un uomo privato di tutto. Sono pure solo qui sulla spiaggia. Ho solo i pellicani e le palme. Farò l’elenco dei pensieri e di quello che mi manca. Ma cosa volete che scriva? Ho voglia di mangiare e dormire bene, non in un posto scomodo. Vorrei bere acqua fresca e non calda".