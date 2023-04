Isola, Marco Predolin parte all'attacco: "Tutti finti. Dio perdona, Predolin no!" (Video)

L'Isola dei Famosi è partita e con lei tutta la serie di dinamiche che, come sempre, animano il reality di Canale 5. La prima puntata è servita al pubblico per conoscere il cast di naufraghi protagonisti, pronti a mostrare il carattere deciso che contrassegnerà la loro esperienza sull'Isola. E proprio alla fine della diretta tv sono arrivate anche le nomination che hanno portato al televoto Marco Predolin e Helena Prestes, condannata dalla coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antonini, che si è aggiudicato la vittoria della prova leader.

Una scelta che non è affatto piaciuta all'ex conduttore, scagliatosi contro il gruppo delle "chicas" durante una chiacchierata con Cristina Scuccia. Il riferimento è alla tribù delle cinque donne Pamela Camassa e Claudia Motta, Helena Prestes, Corinne Clery e Fiore Argento. "Il primo nominato, il “cucù” della compagnia. Io ho capito in questi giorni che c'era qualcosa con le donne, hai capito?", ha detto Predolin all'ex Suora che, dal canto suo, ha rassicurato di non averlo nominato. Secondo lui, ciò che lo ha penalizzato è stata la sua poca ipocrisia e la sua sincerità. "Mi dà fastidio perché io non riesco a fare subito baci e abbracci... Tutti finti! Io non riesco a farlo" ha affermato deciso: "Però tu ora vai dalle chicas adesso e dici “Ha detto Marco che Dio perdona, ma Predolin no”". Se questo primo episodio che mostra gli intenti decisi del concorrente avranno ripercussioni si vedrà in questi giorni e nella prossima diretta dell'Isola dei Famosi, appena iniziata ma già entrata nel vivo dello show.

(Di seguito, il video dello sfogo con Marco Predolin)