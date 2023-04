La vita privata di Marco Predolin: la moglie, i figli, la storia con Michelle Hunziker

Dopo gli inizi in radio (anni ’70), Marco Predolin è diventato uno dei volti simbolo della Mediaset degli anni ’80, grazie soprattutto al game show “Il gioco delle coppie”. Sono diverse le informazioni riguardanti la vita privata del conduttore, anche se non tutte emerse negli anni in modo esauriente. Leggiamo qualcosa in più in proposito.

Marco Predolin: la vita privata

Marco Predolin è nato a Borgo Val di Taro (provincia di Parma) il 26 marzo 1951. La sua famiglia è composta da esuli di Zara, una città croata. Il suo nome completo è Marco Maria Dalmazio Predolin.

Marco Predolin si è sposato una prima volta in giovane età, ma il nome della moglie dell’epoca non è stato reso noto. Da questa unione è nato il primogenito del conduttore, Alan Predolin. Quest’ultimo vive attualmente in California ed è fondatore della società sportiva 360 Krav Maga, dedicata alle arti marziali.

Dopo il divorzio, Marco Predolin ha avuto un’altra importante relazione con una donna, anch’essa di identità non reperibile. Da questa storia sentimentale sono nate le altre due figlie del conduttore, Gilda e Bianca. Entrambe hanno superato i 20 anni e nei loro confronti Predolin si definisce un papà attento e premuroso e, se necessario, anche severo.

In anni più recenti Marco Predolin ha aperto un ristorante (Pirati Italiani, a Porto Rotondo) ed è qui che ha conosciuto una donna di nome Laura Fini: tra i due è stato un colpo di fulmine. Un amore coronato nel 2019 con un matrimonio che ha avuto come sede Sestri Levante.

Detto della Fini, donna della vita di Predolin, facciamo un passo indietro è più precisamente al 1994: all’epoca il conduttore venne paparazzato in spiaggia con una sconosciuta e giovanissima Michelle Hunziker, all’epoca. Lei non era ancora maggiorenne, mentre lui aveva 40 anni. Molti anni dopo Marco Predolin commenta a “Verissimo” tale vicenda: “È stata una ragazzata. Molti anni di differenza. È nata questa storia che poi è finita male perché ci sono state delle voci brutte. Credo di essermi comportato molto bene, non ho mai giocato né sfruttato la situazione. Sono contento se si è rifatta una vita e di tutto quello che ha realizzato. Forse dovevamo rimanere amici”.