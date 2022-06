Maria Laura eliminata dall'Isola dei Famosi

La Finale una sfida continua, per andare più avanti i naufraghi devono lottare con le unghie e con i denti. I concorrenti vengono messi difronte ad un?ennesima prova, chi vincerà deciderà chi sarà il primo a dover affrontare il televoto. Il prescelto potrà scegliere il suo sfidante e il pubblico deciderà chi salvare per permettergli di avvicinarsi sempre di più al traguardo. La prima sfida sarà l?ultimo percorso ad ostacoli di questa edizione: Carmen, Nicolas, Mercedesz, Marialaura e Luca si sfidano in una corsa mozzafiato. La Di Pietro si arrende nell?immediato mentre Nicolas e Mercedesz si sfidano in un?avvincente testa a testa, ma è l?influencer a spuntarla. E? la Henger a dover decidere chi tra i perdenti dovrà andare al televoto attraverso la cerimonia del machete. Dopo una riflessione, la Naufraga prende la sua decisione e decide di piantare il coltello tanto usato sull?Isola proprio di fronte a Luca: "Non avrei mai nominato nè Carmen nè Nicolas" afferma, spiegando di non aver scelto Marialaura per sdebitarsi per tutte le volte che la ragazza l'ha salvata dal televoto. A questo punto, tocca a Luca decidere chi sfidare e trascinare con sé al televoto, sorprendetemente il modelle sceglie di sfidare proprio Marialaura, a cui è stato molto vicino Parte il televoto flash, il pubblico decide che a dover lasciare la Palapa è la De Vitis.