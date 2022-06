"Eravamo in hotel, lui bussava...". Maria Laura racconta il sogno hot su Luca Daffré all'Isola

Quest’edizione dell’Isola dei Famosi è decisamente all’insegna dell’amore. Tante le coppie che con le loro storie, dissapori e peripezie amorose hanno catturato l’attenzione dei telespettatori.

Gli amori di questa edizione

In principio Estefania e Roger, un amore osteggiato dalla ex di lui Beatriz, che si è poi rivelato un fuoco di paia a favore di telecamera. Ci hanno poi pensato le tre conquistadoras, entrate in gioco in un secondo momento nel reality, ad animare le vicissitudini romantiche del programma. Mercedesz Henger ha mostrato una particolare intesa con Edoardo Tavassi. Anche in questo caso in molti hanno guardato con sospetto l’attenzione dell’influencer verso il videomaker, prima fra tutti la sorella di Edoardo, Guendalina, temendo si trattasse solo di una strategia. Eppure, nonostante tra i due non sia accaduto ancora nulla, l’attrazione e il flirting aleggiano nell’aria. E’ andata male anche a Marialaura De Vitis, che giunta su Playa Renovada, aveva buttato l’occhio sul giovane Alessandro Iannoni. In realtà, anche in questo caso, si è rivelato tutto un buco nell’acqua. Il figlio di Carmen Di Pietro non era interessato ad approfondire una conoscenza con l’ex fidanzata di Paolo Brosio, che ora ha una nuova ship. La ragazza ha indirizzato le sue mire su Luca Daffrè, il bel modello con il cervo tatuato. Durante la scorsa puntata, Ilary Blasi le ha fatto notare che per lei questa esperienza non ha portato nulla di positivo sul versante sentimentale, come la pupa sperava.

Il sogno

Eppure Marialaura non si rassegna. Oggi la ragazza si è avvicinata a Luca per raccontargli di un particolare sogno che ha fatto durante la notte. La naufraga ammette di aver sognato il ragazzo, ma di non poter rivelare i dettagli. Ci tiene però a precisare che non si è trattato di un incubo, bensì di un sogno molto bello. Alla conversazione si unisce allora Edoardo Tavassi, il quale ipotizza che Maria Laura abbia sognato una scena hot. La De Vitis prontamente smentisce, mostrandosi abbastanza imbarazzata. Dopo di che si sbilancia, lasciando trapelare qualche dettaglio che avvalora l’ipotesi di Edoardo: “Eravamo vicini di camera in hotel e sentivo bussare. Vado a vedere e c’era il cervo e gli ho aperto. E poi il sogno è continuato… Eravamo molto complici, c’era della passione… Lui, invece, ha sognato che lo nominavo. Se si avvera fuori di qua, gli dirò che avevo avuto un sogno premonitore”