Isola dei Famosi, i dubbi di Iva Zanicchi su Daniela Martani: "Quando crollerà le porteranno una bistecca"

La partecipazione di Daniela Martani all'Isola dei Famosi è iniziata tra discussioni e critiche, anche durante la prima puntata del programma non sono mancati i commenti da parte di alcuni concorrenti e degli opinionisti.

Isola dei Famosi: i commenti su Daniela Martani

"Questa signora, che conosco poco, è la signora vegana? Daniela è contro tutto, non mangia carne, non mangia pesce? Voglio vederla quando crollerà e le porteranno una bistecca" così Iva Zanicchi ha commentato il salto dall'elicottero. Anche Zorzi è un po' perplesso: "Mi chiedo quanto possa durare una vegana sull’isola". Ma è ancora Iva Zanicchi a commentare in modo forte la scelta vegana di Martani: "Immagina se facendo il tuffo le fosse arrivato un pesce in bocca". Queste parole all'inizio non hanno creato grande scalpore, ma poi Ilary Blasi ha chiesto all'amica Patrizia, presente in studio insieme ad altri amici o parenti dei concorrenti, si parlare di Daniela: "Daniela è una donna tostissima. Ed è una bravissima persona, è una persona di cuore, la voglio dire questa cosa perché a volte non viene capita. La conosco da 9 anni e anch'io sono vegana e no non mangiamo mai carne". L'opinionista ha voluto precisare, peggiorando la situazione: "La battuta sul pesce non voleva essere offensiva, ma ora pensandoci un pesce in bocca..." e lo studio è scoppiato a ridere.

Isola dei Famosi: Vera Gemma contro Daniela Martani

"La mia missione sarà convincere qualcuno a diventare vegano" ha spiegato Martani in un video che Blasi ha mandato in onda, ma a tutta risposta ecco che la conduttrice mostra cosa ha detto di lei Vera Gemma. "Io sono un po' dubbiosa sulla partecipazione di una vegana al'Isola, penso sia nel posto sbagliato, se ci dirà qualcosa perché peschiamo cercherò di risponderle con tutta la gentilezza che ho. Proveremo anche a convincerla a mangiarlo questo pesce... poi alla fine o se lo magna o more! Non ci sono molte scelte, oppure sopravvive con i cocchi, ma la vedo difficile" ha dichiarato Gemma.

In diretta dalla Palapa Martani ha risposto con educazione: "Io dimostrerò che si può sopravvivere con riso e cocco.