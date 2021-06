Isola: Beatrice Marchetti eliminata, ma per lei la sorpresa del fidanzato Mathieu Magni

Beatrice Marchetti purtroppo è stata eliminata ancor prima di arrivare in top tre. La sua è stato forse il percorso più bello alla scoperta della natura e di se stessa, ma questo non è bastato ed ha perso al televoto contro Ignazio Moser.

Marchetti però, prima dell'eliminazione, aveva ricevuto la sorpresa del fidanzato. Mathieu Magni era presente in studio proprio come si erano promessi prima della partenza di Marchetti.

Isola: Mathieu Magni, il fidanzato di Beatrice

Se l'erano promessi e Mathieu non poteva deludere la sua amata e così ha accettato l'invito di Ilary Blasi e ha presenziato alla finale dell'Isola, dallo studio. "Una promessa è una promessa anche per il cuore più riservato" queste le parole che Beatrice ha letto su una pergamena ed ha subito capito che si trattava del fidanzato.

Beatrice ha potuto rivedere, da uno schermo, il compagno, "Ti ricordi di me?" gli ha chiesto lui e la naufraga ha risposto: "Certo che mi ricordo. Ti amo tantissimo. Sono contentissima che tu sia venuto, mi hai fatto un regalo enorme". "Stai serena, sono qua volentieri solo per te. Per me hai già vinto. Quando le hanno chiesto se voleva restare sull’Isola da sola e ha accettato, ha vinto. Ha detto subito sì, gli altri hanno aspettato di essere convinti, questa è una decisione che solo un vincente prenderebbe" ha risposto senza però aggiungere un 'anch'io' o un 'ti amo'. Beatrice però non ha dato molto peso alla non-risposta e ha aggiunto "Grazie amore mio, ti amo".

Mathieu Magni è molto, molto, riservato e ha fatto un grande sforzo nel mostrarsi in tv. Non l'avrebbe mai fatto, se non per amore e probabilmente a Beatrice è bastato questo senza il bisogno di sentirsi dire 'ti amo', anche perché l'amore va dimostrato, non solo enunciato.