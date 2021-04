Chi è Matteo Diamante da Ex on the beach all'Isola dei Famosi

Matteo Diamante è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021. E' noto al pubblico per la sua partecipazione ai programmi Ex on the Beach, La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 e per essere stato il corteggiatore di Sabrina Ghio e Uomini e Donne nel 2017.

Isola dei Famosi: chi è Matteo Diamante

Matteo Diamante è nato a 19 aprile 1989 a Genova. E' un grande appassionato di fitness e realizza anche video tutorial sul suo canale Youtube. Sui social è molto seguito, su Instagram ad esempio ha oltre 330 mila follower, e pubblica poche foto ma molto curate in cui il suo corpo è sempre al top.

Diamante è un organizzatore di eventi, ma ha un passato da speaker radiofonico in Radio Venezia e da Vocalist in discoteca. E' il proprietario dell’agenzia "Senior" arrita nel mondo delle pubbliche relazioni per over 25.

Al momento è single, ma le sue storie passate hanno fatto molto discutere, una soprattutto: mentre partecipava a "Ex On The Beach" sull'Isola arrivò la sua ex storica, che lui soprannominò "l'innominabile", Nikita Pelizon. Alla fine del programma i due stavano di nuovo insieme e Diamante le ha confessato di essere ancora innamorato: "Sono ancora innamorato. Spero di stare ancora con te uscito da qua, mi impegno a essere più maturo. Non voglio più farti soffrire”. La coppia però è scoppiata poco dopo.