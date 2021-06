Isola dei Famosi, Diamante il primo eliminato della finale. Il padre: "Non hai un amico, ma un nemico"

Il naufrago ha ricevuto la notizia dell'eliminazione a pochi minuti dall'inizio della finale dell'Isola dei Famosi. Per lui in studio il padre, che gli ha lanciato un importante messaggio

La finale dell'Isola dei Famosi è iniziata da poco ed un naufrago ha già dovuto abbandonare il programma. Il televoto tra Awed e Matteo Diamante. I due concorrenti hanno vissuto quest'ultima settimana con la speranza di non essere eliminato.

Isola dei Famosi: Matteo Diamante eliminato

Tra i due il pubblico ha scelto Awed e così Matteo Diamante, per un soffio, non è tra i super finalisti della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Matteo è stato nominato proprio da Awed, nonostante i due fossero amici già da prima del reality e durante il programma hanno rafforzato il loro legame. O così pensava Diamante che non sapeva di essere stato nominato da Awed durante la scorsa puntata

Per Matteo, in studio, il papà che prima ha rassicurato il figlio dicendogli che lui e la madre sono molto orgogliosi di lui e poi ha voluto lanciare un messaggio semplice ma pungente: "Non hai un amico, ma un nemico". Che si riferisse ad Awed è scontato, anche se il suo nome non è stato fatto.

Chi vince l'Isola dei Famosi? Ecco i nomi favoriti

Il totonomi sul vincitore è iniziato ormai da alcune settimane e gli scommettitori hanno puntato tutto su Awed. Lo youtuber ha conquistato tutti, forse anche a causa della sua estrema magrezza e del suo non riuscire mai a vincere una prova ricompensa dove poter mangiare. Eurobet e Bwin propongano la vittoria di Awed all'Isola dei Famosi a 3 volte la posta, ben un punto in punto rispetto a Sisal che offre il suo successo a quota 2. Dopo di lui la favorita è l'amazzone Beatrice Marchetti (quota 5) che tra costumi di foglie, l'isolamento e il suo godersi il mare, la spiaggia, i bagni di notte in mare e anche la pesca è riuscita ad entrare in contatto con l'Isola. Marchetti ha mostrato che può esistere un'Isola dei Famosi senza liti e tirate di capelli.

Ignazio Moser se la batte con Marchetti anche lui a quota 5. L'ultimo ad entrare, in linea temporale, ma uno dei pochi ad essersi davvero dato da fare e che ci ha "messo la faccia": per far vincere un piatto di pasta al sugo ogni giorno per una settimana a sè stesso e ai compagni si è fatto rasare a zero barba e capelli.

Valentina Persia, insieme ad Awed, è la concorrente che ha resistito a televoti e nomination dall'inizio del programma. Tutto fare: cuoca, pescatrice, mamma, ma anche personaggio che ha saputo creare dinamiche è stata forse la più amata, ma la sua necessità di arrivare in finale ha rovinato i rapporti creati con gli altri naufraghi e di conseguenza anche l'opinione che molti si erano fatti su di lei.

Il podio

In base a quanto scritto, si giocano il podio Awed - Marchetti - Moser oppure Awed - Moser - Marchetti: entrambe le classifiche sono quotate a 12.00.