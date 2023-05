Isola, lite furiosa tra Mazzoli e Ricci: "Vecchio, pagliaccio. Hai vinto Sanremo nel '97, siamo nel 2023"

(Nel video la lite tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci)

Volano stracci tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci sull'Isola dei Famosi. Il cantante dei Jalisse non ha preso bene la nomination dello speaker e glielo fa notare: "Mi hai nominato dicendo in diretta che c'erano stati screzi. Quando dopo un battibecco in realtà mi avevi anche chiesto scusa dandomi un abbraccio. E non prendermi in giro che non sono Gian Maria, io ho 57 anni. Adesso ho capito chi sei".

Mazzoli non ci sta e dopo aver provato a spiegare i motivi della sua nomination, replica durissimo: "Non ti sopporto veramente. Se ti ho votato è perché non sapevo di dover fare un’altra nomination ed ero in difficoltà. Il tuo comportamento è da infame. Sei pazzo". Ricci incalza: "Hai rotto il ca**o a tutti che volevi andare via e stai ancora qui. Poi mi nomini e dopo mi abbracci e chiedi scusa. Sei un falso, questi sono atteggiamenti falsi. L'abbraccio di giuda. Sì, ti ho detto che sei un principino e un baronetto". A quel punto il conduttore dello Zoo di 105 si stizzisce ancora di più: "Io tutti i soldi che ho me li sono guadagnati. Se fuori faccio una bella vita non sono affari tuoi. E ripeto che mi sono sempre guadagnato tutto". "Anche io" ribatte Fabio".

A quel punto Mazzoli straborda: "Adesso mi stai sul ca*** e godo che ti ho votato. Godo. Stai rosicando. Sei permaloso, volevi essere immune? Pensavi di vincere? Sul contratto c'è scritto che devono vincere i Jalisse? E smettila, sei un vecchio rinc****ito. Sei un pagliaccio, io non avevo bisogno dell'Isola dei Famosi per rinascere - affonda il colpo - hai vinto Sanremo nel 1997 siamo al 2023, evolviamoci, aggiorniamoci. Sei un pagliaccio senza argomenti. Squilibrato pensi che ti abbia nominato per un piano diabolico. Ridicolo, bugiardo e leccac**o".