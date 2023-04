Isola dei Famosi: "Mediaset paga una lauta penale e annulla i contratti di due concorrenti"

L'Isola dei Famosi riparte lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5, preceduta però da tutta una serie di indiscrezioni che in questi giorni raccontano di una ferrea selezione dei concorrenti. Dopo l'ufficializzazione del cast, infatti, erano emersi i nomi e i cognomi di coloro che sarebbero stati silurati su volontà di Mediaset. E sempre l'azienda torna tutt'ora nelle cronache quale responsabile della drastica scelta assunta nonostante importanti ripercussioni economiche.

A raccontare il retroscena è il settimanale Oggi che, nella rubrica curata da Alberto Dandolo, ribadisce la preoccupazione di Pier Silvio Berlusconi per la deriva trash che il reality potrebbe assumere, essendo fresche le polemiche per il Grande Fratello Vip. "Perciò i vertici del Biscione, pur pagando una lauta penale, hanno annullato i contratti già firmati da due concorrenti reputati non in linea con lo spirito dello show" si legge sul settimanale che fa i nomi di Gianmarco Onestini, ex tronista e gieffino dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, e Luca Di Carlo, avvocato e compagno di Ilona Staller, come destinatari del provvedimento che li ha voluti fuori dal cast.

Nei giorni scorsi si era parlato di una lista di cinque concorrenti "bocciati": oltre ai suddetti personaggi, l'elenco faceva i nomi delle sorelle Enardu, Elga e Serena, personaggi noti per aver partecipato a Uomini e Donne, e Gian Maria Sainato, influencer e opinionista delle trasmissioni del pomeriggio.