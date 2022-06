Mercedesz eliminata dall'Isola dei Famosi

Le sfide durante la finale dell’Isola non terminano mai. Questa volta i quattro Naufraghi ancora in gioco, Luca, Nicolas, Carmen e Mercedsz affrontano una nuova prova: “Il Totem sulla testa”, per raggiungere l’agognato podio. Il primo a perdere il celeberrimo capperrucchio è Luca, seguito da Mercedesz. E’ Carmen a trionfare ottenendo così la salvezza per questo televoto flash. La Naufraga, però, ha un anche un compito ingrato: condannare uno dei suoi compagni al televoto attraverso la cerimonia del machete. Dopo una breve riflessione, la sua scelta ricade su Luca: "Non mi andava di nominare sempre Mercedesz e questa volta volevo cambiare. Scusami Luca”, asserisce la showgirl. Luca, invece, decide di trascinar con sé al televoto flash Mercedesz. Una scelta dettata dall’amicizia mai sbocciata tra i due, e forse anche da un pizzico di strategia, come fanno notare gli opinionisti. Sono dunque Luca e Mercedsz a sfidarsi al televoto. Il pubblico da casa decide che a dover lasciare il gioco è la ragazza. Un testa a testa tra i due, con la Henger che ottiene la medaglia di legno. Nella scorsa edizione dell’Isola a cui aveva partecipato si era invece classificata al terzo posto. Sono dunque Luca, Carmen e Nicolas a contendersi il podio. Chi vincerà il reality?