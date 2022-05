Mercedesz Henger fidanzata? La verità all'Isola dei Famosi

La diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi è appena cominciata e già non mancano tensioni e colpi di scena. A infiammare gli animi dei naufraghi un argomento che ha tenuto banco anche in molti salotti televisivi oltreoceano: la presunta relazione al di fuori del reality di Mercedesz Henger, che tuttavia si mostra vicina e ben disposta con Edoardo Tavassi.

Edoardo conteso

Edoardo e Mercedesz, nonostante l’iniziale interesse reciproco nell’ultimo periodo appaiono sempre più distanti, motivo dell’allontanamento, Nicolas.

La ragazza si è frapposta tra i due amici scagliandosi contro l’attore per l’atteggiamento altalenante tenuto, a suo dire, con il videomaker romano.

Un comportamento che tuttavia non ha convinto appieno Tavassi e gli altri naufraghi, secondo i quali Mercdesz si atteggi a fidanzata di Edoardo pur non avendone i titoli.

In particolare pare che anche in Honduras sia arrivato il rumor secondo il quale Mercdesz, in realtà, sarebbe fidanzata.

Mercedesz single o fidanzata?

A svelare il retroscena è la sorella di Edoardo, Guendalina, che si mostra ben informata sui fatti: “Io sapevo che era fidanzata, ho visto delle foto. Si era lasciata da nemmeno due settimane. Come fa una persona che si è lasciata da così poco dire che è entrata a cercare l’amore?”, domanda contrariata l’ex gieffina, che sostiene di aver visto delle foto di Mercedesz in compagnia di un uomo.

L’uomo in questione sarebbe l’imprenditore digitale Fulvio Pavanati, che Mercedesz segue anche sui social.

Le foto dei due, intenti a scambiarsi baci e dolci effusioni, erano state mostrate da Mattino 5. Una liaison poi confermata anche dal paparazzo autore degli scatti.

La presunta relazione di Mercedesz al di fuori del reality ha insinuato dubbi e perplessità anche nei telespettatori che non hanno trovato genuino l’interesse dell’influencer verso Tavassi.

“Io mi sono lasciata, era una frequentazione”, ha però tentato di dire Mercedesz in sua difesa nel corso della puntata.

Verità o strategia?