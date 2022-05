Mercedsz Henger travolta dalle critiche per la partecipazione all’Isola dei Famosi. Parla Eva Henger dall’ospedale

Mercedsz Henger non è sbarcata in Honduras da nemmeno una settimana e già la sua partecipazione all’Isola dei Famosi sta destando aspre critiche.

Ciò che sta infervorando i telespettatori è la partecipazione della ragazza al reality show di Canale 5 in concomitanza del grave incidente stradale che ha visto coinvolta la madre Eva.

L’influencer è entrata ufficialmente in gioco nei panni di naufraga nella puntata di venerdì 6 maggio, ma già da diversi giorni si trovava in Honduras.

Ed è proprio prima del suo ingresso nel programma che Mercedesz era stata raggiunta dalla spiacevole notizia, per questo molti utenti l'hanno criticata, sostenendo che avrebbe dovuto rinunciare al reality per stare accanto alla madre.

Il punto di vista di Eva Henger

A rompere il silenzio e prendere le difese di Mercedesz ci ha pensato direttamente mamma Eva, trasportata dall’Ungheria in una clinica romana dove è attualmente in cura.

Ai microfoni di Pomeriggio 5, con cui è in costante aggiornamento, l’ex attrice erotica ha riportato il suo punto di vista sulla vicenda: “Ho voluto io che andasse perché tanto era inutile che stesse qui a vedermi così”, continua la Henger che se la prende con i commentatori del web: “Sbagliano, lei sarebbe tornata le ho detto io di andare. Nessuno deve rinunciare ad una cosa bella per me. Lei voleva starmi vicina ma mi fa più piacere vederla lì così mi fa compagnia”.

La donna, ignara delle critiche rivolte alla figlia, è stata informata della polemica in atto direttamente da Barbara D’Urso, apparendo scossa e provata.

“Mi dispiace perché questa sua esperienza era già fissata molto prima. L’incidente è avvenuto molto dopo. Io riesco a rovinare anche questo”, ha affermato Eva in lacrime, spiegando come la partecipazione di Mercedesz fosse in programma già da molto tempo.

La donna ha poi voluto fare un appello ai telespettatori: “Non fate cattiverie per favore, lei voleva tornare veramente a casa e non ho voluto io. Lei non è una persona cattiva e menefreghista, non è vero”.

Proprio nella puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sera Mercedesz ha rivolto un pensiero alla madre, domandando alla conduttrice Ilary Blasi se Eva stesse bene e facendole gli auguri per la festa della mamma appena trascorsa.