Isola, la fame fa crollare Miryea, Ilary ci scherza e lei inizia a piangere: "Ho fame"

L'ex pupa non sopporta più la fame e così in diretta è scoppiata a piangere. Non è riuscita però a scalfire Ilary Blasi

La fame è sempre più difficile da sopportare per i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Ad ogni puntata la possibilità di ricevere una prova ricompensa, ovvero del cibo, è un po' la loro salvezza. Ognuno di loro si immagina di essere nella squadra vincitrice per poter magaire un piatto di pasta al sugo, della carne o patatine fritte. Quando anche questa gioia viene meno è facile perdere la grinta e la forza: è quello che è successo a Miryea questa sera durante la diciassettesima puntata.

Isola: la crisi di pianto di Miryea per la fame

I naufraghi, divisi in due gruppi, dovevano superare una prova di equilibrio i vincitori si sono trovati di fronte ad una spiacevole vittoria: cinque portate dal primo al caffè. Una sola da poter mangiare scelta dal leader (Ignazio Moser): pasta per Cerioli, cotoletta impanata per Valentina Persia, insalata per Moser, un cucchiaio di dolce per Miryea e infine il cafè per Ciufoli. Gli ultimi due in pratica non hanno mangiato nulla e se Ciufoli è riuscito a mantenere la calma, Miryea no. Quando ha capito che i piatti non sarebbero stati divisi tra tutti ha iniziato a disperarsi e dopo che pasta e carne erano stati assegnati ha pianto per la fame e la frustrazione.

A dare il colpo di grazia a Miryea ci ha pensato Ilary Blasi che cercando di fare una battuta ha invece scatenato la tristezza di Miryea: "Ti sei commossa?" ha ironizzato la conduttrice. La risposta della giovane naufraga è stata fredda "No, ho fame". Miryea poi si è seduta al tavolto e ha mangiato il suo 'cucchiaio' di dolce, ovviamente ha leccato anche il piattino e così Blasi le ha detto "Miryea il piatto lascialo!".

Miryea abbandona la diretta per un crollo emotivo

Al rientro dei naufraghi in Palapa era evidente l'assenza di Miryea. Blasi ha subito chiesto a Massimiliano Rosolino spiegazioni, l'inviato ha spiegato che con lei c'era Valentina Persia perché aveva avuto un momento di sconforto "ha fame, lo dice da giorni" e i compagni hanno aggiunto "ieri sera stava poco bene ha avuto un attacco di panico per la fame". Dopo qualche minuto la naufraga è tornata e ha ammesso di essere stata sovrastata dalla tristezza e dalla fame: "Sto meglio, mi sono sfogata.

Isola, Miryea parla con il padre

Durante le nomination Miryea ha visto un video che riassumeva la sofferenza provata sull'Isola negli ultimi giorni dovuta non solo alla fame ma anche alla compagnia: "Mi sono stufata di vedere delle persone che giocano e basta, mi piace ridere, parlare e scherzare, ma ora che siamo entrati nel vivo del gioco sto male. Io non riesco a fare le strategia, non sono una stratega. Sono sola, ho solo me stessa. Io credo di essere chiara e trasparente, vorrei che tutti fossero veri e questa cosa mi sta uccidendo". Alchè Blasi le ha chiesto "Qual è l'atteggiamento che ti fa stare male, di chi non ti fidi". "Non mi piacciono le persone che non prendono mai una posizione. Mi fido di Andrea, mi confido molto con lui, gli chiedo consigli. Matteo lo conosco da prima, ma non posso sapere cosa pensano di me loro... non sono nella loro testa. Angela che sta da un lato e poi da un altro non la capisco, io non sono così".

Per cercare di tirare su il morale alla naufraga Ilary l'ha fatta parlare con il padre che le ha fatto ritrovare il sorriso. L'ha spronata a continuare a lottare: "Stiamo tutti benissimo noi, tu devi ricordarti di tutte le guerre che hai affrontato in passato, sii forte. C'è di peggio". Miryea cerca di scherzarci su: "Certo c'è la fame nel mondo, quindi alzo le mani". Elettra Lamborrghini non ha mai nascosto la simpatia che prova per l'ex pupa e così le ha detto: "Quando esci andiamo a bere qualcosa insieme, saremo come culo e camicia io sarò il culo ovviamente".