Isola dei Famosi, palinsesto stravolto dopo la morte di Berlusconi: le date delle prossime puntate

La morte di Silvio Berlusconi ha stravolto il palinsesto di tutti i canali televisivi italiani, quelli di Mediaset innanzitutto. Dal momento in cui si è diffusa la notizia della morte, le dirette con gli speciali a lui dedicati hanno preso il posto della normale programmazione che lunedì 12 giugno ha fatto comprensibilmente saltare la puntata dell'Isola dei Famosi prevista in prima serata.

L'appuntamento con il reality di Canale 5 sarà recuperato venerdì 16 giugno, così da permettere alla finale di andare in onda lunedì 19 giugno come già previsto e dare spazio all'inizio di Temptation Island il prossimo 26 giugno. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dalla produzione in merito alla prossima puntata dell'Isola, ma è facile immaginare che almeno l'inizio potrà essere dedicato al ricordo di Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset. La comunicazione della scomparsa di Berlusconi è stata data ai naufraghi da Alvin.