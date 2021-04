Isola, Myrea in lacrime: la terribile rivelazione sulla famiglia

E' un momento difficile per Myrea Stabile all'Isola dei Famosi. Ancora una volta in nomination - la terza - l'ex Pupa non sta vivendo bene il fatto che molti dei naufraghi hanno fatto il suo nome. "Parlate sempre e solo tra di voi, non riesco ad includermi" ha detto agli altri, lasciandosi andare a un momento di sconforto.

Vecchi fantasmi sono tornati a bussare alla sua porta dopo questa nomination, come lei stessa rivela: "Ho passato 18 anni a fidarmi di una persona e non è andata bene. Mi sono fidata sempre di mia madre e poi mi ha pugnalata alle spalle - ha raccontato in lacrime - Poi son cresciuta senza papà. Non so perché mi stanno uscendo queste confessioni così. Credo perché ho vissuto la nomination come un tradimento e ne ho passati di pesanti in passato. Poi certo, i problemi della vita sono altri. Adesso vivo anche da sola". Mentre sulla madre sembra aver messo un punto, con il papà qualcosa sta migliorando ultimamente: "Dobbiamo recuperare tante cose - ha spiegato - ma io sono stata una bimba senza papà e l'ho ritrovato da poco. Ho ancora tutto il tempo per giocare con lui. Mi hanno sempre detto che a lui non fregava niente di me e dei miei sogni. Adesso è come se avesse dato la conferma che ci tiene e che io esisto".

Andrea Cerioli ha provato a tranquillizzarla, cercando di scavare più a fondo e di darle conforto, ma Myrea a quel punto ha preferito cambiare discorso. Certe ferite sono ancora aperte.