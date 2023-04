Isola dei Famosi, paura per Nathalie Caldonazzo: "Troppo magra per rimanere". Il video poi rimosso

Momenti di paura all'Isola dei Famosi per Nathalie Caldonazzo che sarebbe stata colta di un malore mentre si trovava in spiaggia, adesso il peggio sembrerebbe essere passato. Secondo quanto scrive Giuseppe Porro che ha visto il video, poi rimosso, del momento in cui la concorrente ha avuto il mancamento la naufraga era sdraiata sulla sabbia, sofferente e intorno a lei gli altri concorrenti oltre ai sanitari accorsi in suo aiuto.

Il filmato è introvabile, probabilmente è stato rimosso proprio da Mediaset per impedire che quelle immagini potessero urtare la sensibilità del pubblico. Non si vedevano né sangue né ferite, ma si trattava pur sempre di un momento difficile per Caldonazzo.

Ovviamente la notizia ha fatto il giro del web e in molti hanno commentato l'eccessiva magrezza della soubrette: "Troppo magra Nathaly e sono solo al giorno 10, fate qualcosa", "È esageratamente magra, praticamente pelle e ossa", "Non dovrebbe stare all'Isola" scrivono ancora. E ieri anche Eleonoire Ferruzzi, ex gieffina, aveva pubblicato un commento rispetto ai fisici dei personaggi che sono all'Isola: "Consapevolmente o inconsapevolmente esaltano l'anoressia. È un messaggio assolutamente sbagliato e nocivo non seguite quell’esempio. Mangiate bene, alimentatevi nel modo giusto e godetevi la vita".