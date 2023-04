La vita privata di Nathaly Caldonazzo: dal compagno alla figlia alla storia con Troisi

Ex modella, ballerina e showgirl, Nathaly Caldonazzo è, dal 17 aprile 2023, tra le concorrenti della diciassettesima edizione de "L'isola dei famosi", reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Dopo la sua storia d'amore con Massimo Troisi, la Caldonazzo ha avuto alcune relazioni importanti e una figlia. Andiamo alla scoperta della sua intensa sfera personale

Nathaly Caldonazzo: la vita privata

Nathalie Caldonazzo - successivamente conosciuta come Nathaly - è nata a Roma il 24 maggio 1969. I suoi genitori sono l'imprenditore Mario Caldonazzo (scomparso quando lei aveva solo 19 anni) e la ballerina olandese Leontine Snell. Dopo aver frequentato l’accademia d’alta moda Koefia, Nathaly Caldonazzo ha avuto una carriera da modella, attrice, showgirl e ballerina.

Il nome di Nathaly Caldonazzo è iniziato a circolare tra le pagine rosa delle riviste quando, negli anni ’90, ha avuto una relazione sentimentale con l’attore e regista Massimo Troisi. La showgirl ha avuto modo di raccontare, in più di una occasione, il primo incontro con l’ indimenticato attore: i due si trovavano in un ristorante di Roma e Troisi aveva gettato più volte gli occhi sulla Caldonazzo che, terminato il pasto, era uscita dal locale salutando l’attore. Quest’ultimo, molto colpito dalla giovane ballerina, era riuscito poi a reperire il suo numero. La Caldonazzo aveva 16 anni in meno di Troisi e la loro storia durò poco meno di due anni: l’attore morì nel 1994 mentre stava ultimando la preparazione del film “Il postino”. Malato di cuore, si spense a 41 anni per un attacco cardiaco.

Dopo un inevitabile periodo critico dovuto alla scomparsa di Massimo Troisi, Nathaly Caldonazzo ha conosciuto e amato l’imprenditore partenopeo – specializzato in mercati finanziari - Riccardo Sangiuliano. Una storia lunga e importante, che ha donato alla coppia una figlia di nome Mia, nata nel 2004. La lunga relazione è però naufragata e l’imprenditore è stato paparazzato nel 2016 in compagnia di Emma Winter, ex moglie di Andrea Agnelli.

Sempre nel 2016 Nathaly Caldonazzo ha intrapreso una relazione con Andrea Ippoliti, imprenditore romano classe 1953. Nel 2019 i due hanno deciso di mettersi alla prova decidendo di partecipare al reality di Canale 5 “Temptation Island Vip”. L’esperienza televisiva ha decretato però una crisi profonda: mancanza di fiducia, scenate di gelosie e discussioni sempre più accese. Quando Ippoliti si è avvicinato alla tentatrice Zoe Mallucci, Nathaly Caldonazzo ha lasciato in corso il programma e mette un punto alla sua storia d’amore.

Nel corso della sua vita Nathaly Caldonazzo ha avuto dei flirt con Pino Quartullo, Stefano Bonaga e Paolo Calissano. Al momento dovrebbe essere single, anche se dopo la storia con Ippoliti ha preferito tenere la sua vita privata lontano dai riflettori.