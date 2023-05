Isola, Marina La Rosa contro Cecchi Paone e Caldonazzo: "Di lei restano solo ossa e protesi"

Marina La Rosa, volto noto del piccolo schermo (è stata una concorrente della prima edizione del Grande Fratello e poi dell'Isola dei Famosi), ha duramente commentato la presenza di alcuni naufraghi nel reality condotto da Ilary Blasi. Seguendo la diretta di ieri sera, lunedì 8 maggio, ha scritto alcuni tweet al vetriolo indirizzati ai concorrenti.

Il primo contro cui si è scagliata è Alessandro Cecchi Paone: "Corsi e ricorsi... Che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già... D’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Paone", queste parole si riferiscono alla polemica intavolata dal giornalista per la decisione della produzione di dividerlo dal suo Simone.

Marina La Rosa si è poi dedicata a Nathaly Caldonazzo e non le ha indirizzato parole d'affetto, anzi: "Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi". Questo commento ha a che vedere con la forma fisica della naufraga che la scorsa settimana ha avuto un malore. Per molti telespettatori è troppo magra e la fame forzata a cui sono sottoposti i concorrenti dell'Isola non sarebbe la cosa giusta per la showgirl.

