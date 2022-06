Nick è eliminato

Ad un passo dalla vittoria tempo di conoscere l?eliminato della finale. Al televoto Mercedesz Henger e Nick Luciani. Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare definitivamente il gioco è Nick. Ma si sa la finale dell?Isola è una serata speciale, e per chiudere in bellezza l?avventura lo Spirito dell'Isola ha deciso di fare una sorpresa al cantante. In collegamento dall'Italia, infatti, ci sono per lui i ?Cugini di Campagna? riuniti che hanno deciso di salutarlo prima di poterlo riabbracciare. Ovviamente la hit intonata dai ?Cugini?, non poteva che essere ?Anima Mia?. Un jingle perfetto per augurare un felice ritorno a casa al componente della band.