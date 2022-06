Nick sesto finalista dell'Isola dei Famosi

Non solo i cinque finalisti di Playa Ultimo Sfuerzo. All’Isola dei Famosi c’è posto anche per un sesto finalista. L’ultimo concorrente ammesso alla finale giungerà niente di meno che dalla temuta Playa Sgamadissima, dove i destini dei naufraghi sono rimasti a lungo in sospeso. Ad abitare l’Isola da ben tre settimane è Pamela Petrazzolo, che ha saputo sfidare la solitudine e le intemperie. La donna è stata raggiunta durante la diretta da Nick, eliminato della puntata dopo l’esito del televoto negativo con Mercedesz. Ai due si aggiunge anche Estefania, uscita perdente dal televoto flash con i naufraghi per la finale. Il primo naufrago a dover abbandonare il reality ad un passo dalla finale è Estefania. A sfidarsi sono quindi Nick e Pamela, è il cantante ad avere la meglio e far ritorno su Playa Palapa da finalista. Una vero testa e testa tra Luciani e la Petrazzolo, visto che il cugino di Campagna l’ha spuntata per un solo punto percentuale.