Nicolas Vaporidis è il vicintore dell'Isola dei Famosi

I due super finalisti dell'Isola dei Famosi a sfidarsi ad un avvicente faccia a faccia sono Nicolas Vaporidis e Luca Daffré. Uno scontro inatteso visto che i telespettatori si aspettavano un duello finale tra l'attore romano e Carmen Di Pietro, veterani del reality, nonché grandi amici. Eppure la showgirl ha conquistato la medaglia di bronzo, con poco scarto dopo essere andata al televoto flash proprio con Vapordis, in quello che molti hanno definito, "Una semifinale che è un finale". Scalzata Carmen ora a Nicolas tocca il televoto con Luca. Le sorti dei due sono affidate al volere del pubblico sovrano, che, come da pronostici incorona Nicolas Vaporodis della 16esima edizione dell'Isola dei Famosi. L'attore romano si aggiudica così il montepremi da 100.000 euro, la cui metà verrà devoluta in beneficienza.