Isola, Nicolas Vaporidis rompe il silenzio sulla fidanzata: "Non è abituata a questo circo"

(Nel video Nicolas Vaporidis parla della fidanzata)

Era chiaro fin dalla prima puntata dell'Isola dei Famosi che Nicolas Vaporidis avesse una persona speciale ad aspettarlo in Italia. Finora l'attore era sempre rimasto sul vago, districandosi da domande e curiosità sulla sua vita privata, ma ieri sera è uscito allo scoperto.

A domanda diretta di Ilary Blasi, a tu per tu con lui in Palapa durante le nomination, Vaporidis si è aperto: "Mi fa sentire me stesso come nessuno ha mai fatto prima. Con lei sono io. Tendiamo a dare alle persone che amiamo una parte di noi, quello che loro vorrebbero. Invece con lei sono sempre stato io dal primo giorno. Parlo con lei come parlo con i miei amici, con la mia famiglia". E' una storia appena nata, ma l'attore non ha dubbi: "Stiamo insieme da pochi mesi. Non ho ancora un metro di giudizio ma il buongiorno si vede dal mattino. L'ho conosciuta forse nel momento più complicato e ha accettato tutto col sorriso. Questa cosa mi ha fatto innamorare".

Niente più segreti, dunque, anche se Nicolas vuole tenere la sua storia al riparo dai riflettori e non svela l'identità della fidanzata: "Se non ne parlo è perché voglio proteggerla. Non è abituata al nostro circo. Voglio tenerla per me". L'unica cosa che si lascia sfuggire, sempre incalzato dalla conduttrice, è il colore dei capelli. Bionda.