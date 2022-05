Tutti contro Nicolas Vaporidis all'Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis al centro delle polemiche. Se fino a qualche settimana fa sull’Isola i naufraghi erano separati in due gruppi, oggi invece la situazione sembra essere radicalmente cambiata: i gruppi si sono sciolti in un rischioso tutti contro tutti. In particolare nel mirino c’è Nicolas, diviso tra duri scontri e faccia a faccia.

Vecchi e nuovi nemici

L’attore si è trovato a fronteggiare una nemica di vecchia data, Laura. Oggetto di dibattito tra i due la prova ricompensa, su cui Vaporidis ha avuto da ridere accusando l’atleta di scarsa sportività.

Nel corso della puntata i due hanno modo di rivedere la clip riassuntiva che mostrava i motivi dello scontro, e Laura non ci sta: “A me fa male per essere accusata della mia poca sportività”.

Nicolas ci tiene a precisare che, proprio essendo una campionessa mondiale, si aspettava da lei più competitività e non solo accordi con gli altri Naufraghi per condividere il cibo.

Ma in particolare a far discutere su Playa Renovada è la fine della solida amicizia tra Vaporidis e Edoardo. Tra i due si sono fatte strada sempre più incomprensioni che li hanno portati ad un’accesa lite nel corso della settimana.

I due nel corso della puntata hanno la possibilità di dire la loro sull’accaduto e Nicolas si mostra deluso: “Diamo un valore diverso ai rapporti e all’amicizia” spiegando che probabilmente ha creduto in un’amicizia che in realtà non è mai esistita e aggiunge “Questo era un rapporto umano che poteva continuare e invece…”. L’attore romano, inoltre, pensa che Edoardo abbia esagerato con le parole e che, da questo momento in poi, non potrà riporre più la stessa stima in lui.

Ribatte prontamente Edoardo: “Nicolas è falso”, che precisa di aver più volte sorvolato su determinate ingiustizie ma ora non riesce più a fare a meno di tacere. Il Naufrago, infatti, grazie ad alcune confidenze fatte da altri concorrenti, è venuto a conoscenza di commenti spiacevoli fatti da Nicolas nei loro confronti ed ora è pronto a smascherarlo.