Nicolas Vaporidis è il primo finalista dell'Isola dei Famosi

Proporzionalmente alla fame dei naufraghi cresce la curiosità del pubblico di conoscere i nomi dei finalisti.Durante la 23esima puntata del reality è ormai tempo di decretare il primo finalista. La scelta avverrà attraverso due sfide fisiche, una tutta al maschile e l’altra tutta al femminile: i due vincitori avranno la possibilità di sfidarsi al televoto flash insieme ad un terzo concorrente e saranno loro a giocarsi il titolo da finalista.

Una sfida al femminile

Le prime a doversi sfidare sono proprio le quattro donne di Playa Ultimo Sfuerzo: si tratta di Marialaura, Mercedesz e delle due veterane, Carmen ed Estefania. Prima di iniziare, però, la conduttrice chiede loro di fare una scelta in quanto a poter partecipare a questa prova, saranno solo in tre e a deciderlo saranno proprio le stesse concorrenti. Marialaura pensa che a non meritare la finale sia Estefania, dello stesso avviso anche Mercedesz. La modella argentina fa invece il nome di Mercedesz, che viene nominata anche da Carmen. Avendo ottenuto un pareggio a decidere chi tra Mercedesz ed Estefania sarà esclusa da questa prova sarà proprio la sorte: le due, infatti, dovranno pescare un cocco e a pescare il cocco sfortunato è proprio Estefania. A sfidarsi alla prova del “Letto Honduregno”, sono dunque Carmen, Mercedesz e Marialaura. Tra le donne è Mercedesz ad avere la meglio, è lei la prima Naufraga a poter partecipare al televoto flash che decreterà il primo finalista.

La sfida degli uomini

Dopo le donne, è la volta degli uomini di sfidarsi per la possibilità di ottenere un posto in finale.Anche loro dovranno escludere uno dei loro compagni e il primo ad esprimere la sua opinione è Edoardo, che decide di escludere Nick. Allo stesso modo, anche Nicolas fa il nome del cantante: Nick, invece, decide di escludere Luca che ricambia il suo voto. Nicolas, Luca e Edoardo sono pronti a sfidarsi in una prova intitolata "Il filo d'Arianna": legati ad una corda, i Naufraghi dovranno attraversare un percorso pieno di ostacoli prima di raggiungere il traguardo. Se Edoardo si arrende subito senza quasi provarci, Nicolas e Luca si sfidano in una lotta avvincente: a portare a casa la vittoria è l’attore. Nicolas insieme a Mercedesz, è il secondo candidato per il primo posto da finalista di questa edizione, ma manca un terzo naufrago per il televoto.

Il primo finalista

A decidere chi merita questa opportunità saranno proprio gli stessi concorrenti che, con una catena di scelte, avranno la possibilità di escludere uno dei loro compagni da questa opportunità.

Alla fine con una catena di salvataggio i naufraghi regalano la possibilità di arrivare in finale a Carmen.

Saranno dunque Nicolas, Mercedesz e Carmen a sfidarsi al televoto flash. Le sorti dei naufraghi sono affidati al giudizio del pubblico che decreta che il primo finalista di questa edizione dell’Isola dei Famosi è Nicolas Vaporidis, che appare felice della decisione. "Prometto di essere la migliore versione di me stesso", dice soddisfatto.

