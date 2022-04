Isola dei Famosi, "Spero di non averti offeso": le scuse di Nicolas Vaporidis a Vladimir Luxuria

(Sopra il video delle scuse)

Due puntate fa Nicolas Vaporidis, durante un alterco con Vladimir Luxuria, si era rivolto all'opinionista al maschile. "Caro", questo è stato il termine che l'attore ha usato per parlare con Luxuria e questa uscita aveva creato non pochi malumori.

Ieri sera Vaporidis ha preso coraggio e ha finalmente chiesto scusa a Vladimir: "Io mi voglio scusare se ho mancato di rispetto, non era mia intenzione. Spero di non averti offeso dicendoti caro. Io sono uno dei più forti sostenitori della libertà assoluto. Credo tu sia una delle massime esponenti dell'identità di genere. Ti chiedo veramente scusa". L'opinionista ha voluto credere al naufrago e anzi gli ha proposto di andare a bere qualcosa insieme una volta usciti dla programma.

"Ho letto tante tue interviste legate al film Outing. Ma hai detto una cosa che mi ha offeso, sei molto suscettibile. Ma io accetto le scuse. Si chiude un capitolo e se ne apre un altro bellissimo".

Cosa era successo nella puntata precedente

Gli screzi tra in due erano iniziati Luxuria aveva accusato Vaporidis di essere un regista, colpevole dell'eliminazione della coppia Russo, uscita pure per via della sua nomination.

"La mia intenzione era far uscire Carmen e Alessandro. Mi dispiace moltissimo, ho fatto una caz*ata e mi dispiace", aveva spiegato Nicolas che aveva anche criticato il pubblico per aver preferito il trash. Su questa dichiarazione Vladimir si era infuocata e aveva apostrofato l'attore: "Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume". Ed ecco che Nicolas prnuncia l'amara frase: "Caro Vladi, tu dall'alto della tua accademia…". "Intanto dì ‘cara' Vladi, se vogliamo parlare di rispetto. E con questo ho chiuso", aveva ribattuto prontamente Luxuria.