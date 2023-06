Filippo Bisciglia, il messaggio per Pamela Camassa finalista dell'Isola dei Famosi

Pamela Camassa è la prima finalista dell'Isola dei Famosi 2023. La proclamazione è arrivata nel corso della puntata di lunedì 5 giugno, alla fine della sfida con Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Cristina Scuccia che ha dimostrato la forza della concorrente mentre si reggeva a supporti sospesi sopra l'acqua. Camassa è stata elogiata anche come leader della settimana dallo studio come dai telespettatori tra cui, anche stavolta, non è mancato il fidanzato Filippo Bisciglia, presto al timone della nuova edizione di Temptation Island.

"Pamy sono fiero di te", ha scritto nella prima di una serie di storie Instagram dedicate alla compagna, sostenuta anche quando il resto dei naufraghi non le aveva dimostrato il giusto supporto. Un messaggio, poi, è stato rivolto anche ad Alvin, inviato del programma in Honduras che si è affrettato ad abbracciare la concorrente per congratularsi con lei.

In questa esperienza televisiva Bisciglia non ha mai mancato con un pensiero per la sua fidanzata: "Ciao ninni. Mi manchi tantissimo. Sappi che ti guardo sempre, sei fighissima. Mi stai piacendo caratterialmente, mentalmente. Poi mi piace quando dici le cose senza avere peli sulla lingua, quindi brava Pamy, continua così!", era stato il suo videomessaggio per lei trasmesso in una puntata del programma, a dimostrazione dell'amore forte che li unisce da 17 anni.